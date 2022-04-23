Нідерланди поставлять в Україну самохідні гаубиці

Нідерланди мають намір поставити в Україну самохідні гаубиці, Німеччина забезпечить навчання та боєприпаси.

Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає Spiegel.

Німеччина підтримує доставку гаубиць, переговори про це знаходяться на завершальній стадії.

З німецької сторони планується забезпечити навчання та надати боєприпаси.

Нідерландський міністр не прокоментувала скільки самохідних гаубиць буде поставлено. Йдеться про обмежену кількість, сказала вона інформаційному агентству ANP.

Ця артилерія здатна вражати цілі з відривом до 40 км. Нідерланди мають 54 самохідні гаубиці.