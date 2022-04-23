Російські окупанти розпочали примусову “мобілізацію” на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей України.

Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією розвідки, окупанти, зокрема, здійснюють “мобілізацію” українських медиків, котрі все ще залишаються на захоплених територіях. Медичним працівникам погрожують розстрілом у разі відмови.

– Зокрема, в місті Вовчанськ (Харківська область)… молодший медичний персонал примусово відправляють на передову для надання першої медичної допомоги російським пораненим. В разі відмови медикам погрожують розстрілом, – зазначається в повідомленні.

Крім того, російські воєнні злочинці розпочали “мобілізацію” молоді на захоплених територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей. А щоб українці не мали змоги уникнути “мобілізації”, окупанти не дозволяють їм виїхати на контрольовану українською владою територію.

Так, ворог практично повністю перекрив можливість виїзду з Херсонської області на контрольовані Україною території. Значно обмежено і можливість виїзду в бік РФ.

– У Запорізькій області російські військовослужбовці та співробітники ФСБ шукають людей призовного віку. Повідомляється, що саме вони мають поповнити склад бойових підрозділів РФ на найбільш проблемних напрямках, – йдеться в повідомленні.

Як наголосили в розвідці, ці заходи ворог здійснює попри переважно проукраїнську позицію населення вказаних трьох областей та спроби людей чинити опір російським загарбникам.

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Днями в Міноборони України повідомляли, що ворог готує так звану мобілізацію у Херсонській та Запорізькій областях. Через це окупанти заблокували виїзд чоловіків призовного віку із тимчасово захоплених ними територій.

А за інформацією уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, на тимчасово окупованих територіях Донбасу (ОРДЛО) почалася мобілізація неповнолітніх із загонів Юнармії. Підлітків під час боїв використовують як “гарматне м’ясо”, і вже відомо про жертви.

Джерело: ГУР Міноборони України