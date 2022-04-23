Російські окупанти розпочали примусову “мобілізацію” на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей України.
Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
За інформацією розвідки, окупанти, зокрема, здійснюють “мобілізацію” українських медиків, котрі все ще залишаються на захоплених територіях. Медичним працівникам погрожують розстрілом у разі відмови.
– Зокрема, в місті Вовчанськ (Харківська область)… молодший медичний персонал примусово відправляють на передову для надання першої медичної допомоги російським пораненим. В разі відмови медикам погрожують розстрілом, – зазначається в повідомленні.
Крім того, російські воєнні злочинці розпочали “мобілізацію” молоді на захоплених територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей. А щоб українці не мали змоги уникнути “мобілізації”, окупанти не дозволяють їм виїхати на контрольовану українською владою територію.
Так, ворог практично повністю перекрив можливість виїзду з Херсонської області на контрольовані Україною території. Значно обмежено і можливість виїзду в бік РФ.
– У Запорізькій області російські військовослужбовці та співробітники ФСБ шукають людей призовного віку. Повідомляється, що саме вони мають поповнити склад бойових підрозділів РФ на найбільш проблемних напрямках, – йдеться в повідомленні.
Як наголосили в розвідці, ці заходи ворог здійснює попри переважно проукраїнську позицію населення вказаних трьох областей та спроби людей чинити опір російським загарбникам.
Днями в Міноборони України повідомляли, що ворог готує так звану мобілізацію у Херсонській та Запорізькій областях. Через це окупанти заблокували виїзд чоловіків призовного віку із тимчасово захоплених ними територій.
А за інформацією уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, на тимчасово окупованих територіях Донбасу (ОРДЛО) почалася мобілізація неповнолітніх із загонів Юнармії. Підлітків під час боїв використовують як “гарматне м’ясо”, і вже відомо про жертви.
Джерело: ГУР Міноборони України