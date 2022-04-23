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Факти / Україна

Росіяни обстріляли Василівку з Ураганів – Запорізька ОВА

Валентина Летяк редакторка стрічки
РСЗВ Ураган

Російські війська 23 квітня близько 15.30 обстріляли тимчасово окуповану ними Василівку (Запорізька область) і планують звинуватити у всьому Збройні сили України.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

– У житловий будинок в центрі міста влучила ракета системи Ураган. На щастя, ракета не розірвалась, потерпілих не має, але будинок зазнав руйнувань, – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, Василівку обстріляли з боку міста Бурчак, який тимчасово перебуває під окупацією, а тому ЗСУ не мають жодного стосунку до обстрілу.

– Проте пропагандистські ЗМІ ворога планують зробити черговий інформаційний вкид зі звинуваченням в обстрілі саме ЗСУ, – наголошують в обласній адміністрації.

До цього 15 квітня ворог також обстріляв Василівку, тоді одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення.

Снаряди пошкодили кілька житлових будинків у центрі міста, приватний сектор, депо на залізничній станції Таврійськ, а також знищено продуктовий магазин.

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Фото: Міноборони

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