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Факти / Україна

Сумщина відновила залізничне сполучення зі столицею

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Сумщина відновила залізничне сполучення зі столицею

Сумська область відновила залізничне сполучення з Києвом. Про це 23 квітня повідомив керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Поки для того, щоб дістатися до столиці, наголошує очільник області, потрібно буде зробити пересадку в Ніжині.

Таким чином загалом по області відновлено рух поїздів уже за 12 маршрутами:

  • Харків − Ворожба (Слобожанський експрес) та в зворотному напрямку,
  • Суми − Краснопілля,
  • Тростянець (Смородине) − Ворожба,
  • Тростянець (Смородине) − Кириківка,
  • Тростянець (Смородине) − Охтирка,
  • Ворожба − Конотоп,
  • Конотоп − Бахмач,
  • Конотоп − Шостка,
  • Конотоп − Хутір Михайлівський,
  • Шостка − Терещенська,
  • Ромодан − Ромни,
  • Суми − Київ (із пересадкою).

Крім того, станом на 23 квітня в Сумській області курсують міжміські автобуси:

  • Суми − Кролевець,
  • Суми − Шостка,
  • Суми − Ямпіль,
  • Суми − Конотоп,
  • Суми − Ромни,
  • Суми − Глухів,
  • Суми − Липова Долина,
  • Суми − Лебедин (через Штепівку),
  • Суми − Буринь,
  • Суми − Охтирка,
  • Суми − Тростянець,
  • Шостка − Ромни,
  • Охтирка − Полтава,
  • Суми − Полтава,
  • Суми − Харків,
  • Суми − Гадяч,
  • Лебедин − Гадяч,
  • Лебедин − Полтава.

Відновлено 70% приміських автобусних маршрутів. Кількість рейсів на маршрутах менша, ніж до війни.

Роботи щодо відновлення та налагодження процесів в усіх сферах життя регіону тривають.

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Джерело: Дмитро Живицький

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Фото: Pixabay

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