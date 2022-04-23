Сумщина відновила залізничне сполучення зі столицею

Сумська область відновила залізничне сполучення з Києвом. Про це 23 квітня повідомив керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Поки для того, щоб дістатися до столиці, наголошує очільник області, потрібно буде зробити пересадку в Ніжині.

Таким чином загалом по області відновлено рух поїздів уже за 12 маршрутами:

Харків − Ворожба (Слобожанський експрес) та в зворотному напрямку,

Суми − Краснопілля,

Тростянець (Смородине) − Ворожба,

Тростянець (Смородине) − Кириківка,

Тростянець (Смородине) − Охтирка,

Ворожба − Конотоп,

Конотоп − Бахмач,

Конотоп − Шостка,

Конотоп − Хутір Михайлівський,

Шостка − Терещенська,

Ромодан − Ромни,

Суми − Київ (із пересадкою).

Крім того, станом на 23 квітня в Сумській області курсують міжміські автобуси:

Суми − Кролевець,

Суми − Шостка,

Суми − Ямпіль,

Суми − Конотоп,

Суми − Ромни,

Суми − Глухів,

Суми − Липова Долина,

Суми − Лебедин (через Штепівку),

Суми − Буринь,

Суми − Охтирка,

Суми − Тростянець,

Шостка − Ромни,

Охтирка − Полтава,

Суми − Полтава,

Суми − Харків,

Суми − Гадяч,

Лебедин − Гадяч,

Лебедин − Полтава.

Відновлено 70% приміських автобусних маршрутів. Кількість рейсів на маршрутах менша, ніж до війни.

Роботи щодо відновлення та налагодження процесів в усіх сферах життя регіону тривають.

Related video

Повномасштабна війна в Україні триває вже 59-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Дмитро Живицький