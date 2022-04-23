Сумщина відновила залізничне сполучення зі столицею

Сумська область відновила залізничне сполучення з Києвом. Про це 23 квітня повідомив керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Поки для того, щоб дістатися до столиці, наголошує очільник області, потрібно буде зробити пересадку в Ніжині.
Таким чином загалом по області відновлено рух поїздів уже за 12 маршрутами:
- Харків − Ворожба (Слобожанський експрес) та в зворотному напрямку,
- Суми − Краснопілля,
- Тростянець (Смородине) − Ворожба,
- Тростянець (Смородине) − Кириківка,
- Тростянець (Смородине) − Охтирка,
- Ворожба − Конотоп,
- Конотоп − Бахмач,
- Конотоп − Шостка,
- Конотоп − Хутір Михайлівський,
- Шостка − Терещенська,
- Ромодан − Ромни,
- Суми − Київ (із пересадкою).
Крім того, станом на 23 квітня в Сумській області курсують міжміські автобуси:
- Суми − Кролевець,
- Суми − Шостка,
- Суми − Ямпіль,
- Суми − Конотоп,
- Суми − Ромни,
- Суми − Глухів,
- Суми − Липова Долина,
- Суми − Лебедин (через Штепівку),
- Суми − Буринь,
- Суми − Охтирка,
- Суми − Тростянець,
- Шостка − Ромни,
- Охтирка − Полтава,
- Суми − Полтава,
- Суми − Харків,
- Суми − Гадяч,
- Лебедин − Гадяч,
- Лебедин − Полтава.
Відновлено 70% приміських автобусних маршрутів. Кількість рейсів на маршрутах менша, ніж до війни.
Роботи щодо відновлення та налагодження процесів в усіх сферах життя регіону тривають.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 59-ту добу.
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Джерело: Дмитро Живицький