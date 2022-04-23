У Маріуполі російські загарбники зачищають завали розбомбленого ними ж Драматичного театру. Знайдені тіла вивозять в селище Мангуш, де звалюють в траншею.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, окупанти продовжують зачистку в центрі Маріуполя.

– Наразі йде зачистка завалів Драматичного театру. В процесі окупанти упаковують знайдені тіла загиблих в пластикові мішки, тракторами та вантажівками переміщують в накопичувач в промисловій зоні в районі Нікольського шосе. Потім, за наповненням , вивозять в с. Мангуш, де насипом звалюють в 300-метрову траншею, – розповів він.

Радник міського голови стверджує, що до зачистки від тіл загиблих маріупольців залучені виключно командировані працівники так званих МЧС ДНР через відмову місцевих мешканців в участі в подібних роботах.

– Цинізму росіян немає межі. Територія скверу під Драматичним театром використовувалась для кладовища солдатів нацистської Німеччини, тіла яких було ексгумовано та перезаховано лише у 2018-2019 роках при проведені реконструкції, – наголосив він.

За словами Андрющенка, росіяни знову перетворили центр Маріуполя на кладовище.

Крім того, влада Маріуполя Донецької області отримала перші підтвердження примусової мобілізації чоловіків до “армії ДНР”. Їх направляють на війну з Україною.

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Андрющенко наголосив, що надходять повідомлення про посилення суцільної фільтрації чоловіків у приватному секторі Кальміуського та Лівобережного районів. Йдеться переважно про молодих чоловіків до 40 років.

16 березня російська авіація розбомбила Драматичний театр Маріуполя. Внаслідок цього загинуло близько 300 мирних жителів.

Джерело: Петро Андрющенко