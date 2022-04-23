У РНБО спростували фейк Росії про застосування зброї масового ураження в Україні

Росія продовжує інформаційно-психологічну операцію для нагнітання панічних настроїв в Україні. Про це попередили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

– 23 квітня Міноборони РФ повідомило, що США готують провокації для звинувачення російських військових у застосуванні хімічної, біологічної чи ядерної зброї в Україні, – зазначили у ЦПД.

За повідомленням російського військового відомства, “найбільш імовірним є варіант провокації” на хімічних та біологічних об’єктах Харкова та Києва, Запорізькій АЕС та сховищі радіоактивних відходів у н.п. Кам’янське.

У Міноборони РФ наголосили, що підтвердженням цьому є факти постачання в Україну антидотів отруйних речовин.

Водночас українські експерти пояснили, що такі інформаційні вкиди є частиною інформаційно-психологічної операції РФ, покликаної нагнітати панічні настрої серед українців, а також вчиняти тиск на світове співтовариство для зниження рівня підтримки України.

Нещодавно Центр протидії дезінформації спростував маніпулятивну інформацію Росії про те, що “економіка РФ витримала перший удар санкцій” і прогнозує, що у травні може бути визнано дефолт РФ.

Понад 400 світових компаній оголосили бойкот Росії та залишили ринок РФ. Наслідок – дефіцит товарів, зростання цін, звільнення співробітників. Водночас ЄС та США готують новий пакет санкцій проти Росії.

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Джерело: Центр протидії дезінформації