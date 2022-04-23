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Факти / Україна

ЗСУ знищили на Херсонщині командний пункт 49 армії РФ разом з двома генералами

Валентина Летяк редакторка стрічки
Війна в Україні_обстріл

У Херсонській області Збройні сили України 22 квітня завдали нищівного удару по передовому пункту управління 49 загальновійськової армії ЗС Росії, який всупереч бойовим настановам та здоровому глузду було розміщено на незначній відстані від лінії бойового зіткнення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, знищено не тільки командний пункт, а й двох російських генералів. Ще одного генерала тяжко поранено, окупанти евакуювали його у критичному стані.

Зараз українська розвідка уточнює персональні дані усіх трьох генералів.

Напередодні ввечері радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив про знищення командного пункту російських окупантів у Херсонській області.

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За його словами, це було крутіше за Чорнобаївку, оскільки там знаходилися до 50 старших російських офіцерів.

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Фото: Міноборони

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