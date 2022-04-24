24 квітня в храмі святого апостола Андрія Первозванного в Бучі Київської області відбулась великодня служба, передає з місця події кореспондентка Фактів ICTV Христина Величанська.

Буча оговтується від окупації: люди прийшли святити паски до храму / 13 фотографий

У храм посвятити паски прийшло кілька десятків місцевих жителів.

Нагадаємо, що саме на території цього храму в братській могилі виявили тіла 117 осіб, зокрема 30 жінок та двох дітей.

Там знайшли застрелені та закатовані окупантами, обгорілі тіла цивільних громадян.

Серед них були пацієнти лікарні, яких не змогли поховати після 24 лютого, а також кілька військових Збройних сил України.

Про воєнні злочини РФ у Бучі та інших містах країни світ довідався 3 квітня, коли туди після звільнення від окупантів зайшли військові та журналісти.

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23 квітня стало відомо, що підрозділи 64 окремої мотострілецької бригади РФ, які брали активну участь у масових вбивствах, катуваннях та ґвалтуванні цивільного населення в Бучі Київської області, зазнали втрат у районі Ізюма.

Цьогоріч Великдень-2022 громадяни відзначають у 60-ий день повномасштабної війни в Україні.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Христина Величанська