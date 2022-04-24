Карта бойових дій на 24.04.2022 – ситуація на фронті

На 60-ту добу повномасштабної війни в Україні армія РФ задля підтримки наступу перегруповує та нарощує підрозділи ракетних військ та артилерії.

Карта бойових дій в Україні на 24.04.2022

На Слобожанському напрямку ворог збільшує угруповання військ, перекидаючи та зосереджуючи додаткові підрозділи в Бєлгородській області.

Російські загарбники обстрілюють позиції українських військ у Курульках та Новій Дмитрівці.

За даними Генштабу Збройних сил України, у Курульках, Барвінковому та Гусарівці позиції українських підрозділів розвідував ворожий безпілотник Орлан-10.

Related video

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог обстрілював позиції ЗСУ із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення.

Росіяни активізували наступальні й штурмові дії на Сєверодонецькому, Курахівському та Попаснянському напрямках.

Тривають бої в районах Зарічного, Рубіжного та Попасної.

На Сєверодонецькому напрямку ворог звів понтонні переправи через річку Красна, а на Авдіївському – нарощує систему протиповітряної оборони.

Обстрілюють та блокують росіяни українські підрозділи в районі Азовсталі в Маріуполі, а також завдають авіаційних ударів, зокрема й із літаків дальньої авіації.

Використовуючи залізничне сполучення, РФ намагається налагодити логістичне забезпечення військ.

На Південнобузькому напрямку ворог утримує зайняті позиції та намагається покращити тактичне положення на окремих напрямках.

Так, за попередньою інформацією, минулися без жертв обстріли Миколаєва та населених пунктів області.

Перебували під обстрілом Росії також населені пункти Херсонської та сусідніх областей.

Три ракети поцілили в об’єкт залізничної інфраструктури та промислове підприємство в Павлоградському районі Дніпропетровської області.

На Волинському та Поліському напрямках активних дій РФ не було. Збройні сили Білорусі і надалі прикривають кордон з Україною в Брестській та Гомельській областях, а в районі Грабовки, Глибоцького та Калініно останнього регіону обладнують позиції.

На Сіверському напрямку Генеральний штаб ЗСУ також суттєвих змін не зафіксував.

Кордон із Україною в Брянській та Курській областях посилено охороняє прикордонна служба ФСБ РФ.

У Брянській області, за 3 км від кордону України, ворог нарощує інженерно-фортифікаційне обладнання позицій.

Втрати РФ на 24 квітня

близько 21,8 тис. особового складу,

873 танки,

2 238 бойових броньованих машин,

408 одиниць артилерійських систем,

147 одиниць реактивних систем залпового вогню,

69 одиниць засобів протиповітряної оборони,

179 літаків,

154 гелікоптери,

1 557 одиниць автомобільної техніки,

8 кораблів (катерів),

76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

191 безпілотник оперативно-тактичного рівня,

28 одиниць спеціальної техніки,

4 пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Нагадаємо, що напередодні Миколаїв також перебував під вогнем ворога. У ніч проти суботи 23 квітня російські війська завдали удару по кафе Бомбардир в обласному центрі.

Унаслідок обстрілу зазнала пошкоджень лінія електропередачі, а в будинках поблизу вибило шибки. Минулося без жертв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 60-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW, Ministry of Defence