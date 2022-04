За майже два місяці повномасштабного вторгнення російські війська перебувають лише на першій лінії окупованих територій. Це – дуже вузькі “капіляри” вздовж доріг.

У глибині зафарбованої червоним кольором території на карті загарбників немає, пояснює радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Це, каже він, варто знати, щоб не виникало ілюзії, небезпечної для розуміння реального стану справ.

Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State та Institute for the study of war і CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України.

Карта бойових дій в Україні Deep State в режимі онлайн

Умовні позначення на карті:

Червоні ділянки – захоплені російськими військами.

– захоплені російськими військами. Зелені ділянки – території, звідки вибито російські війська.

У жодному разі не використовуйте карту для прокладання безпечних маршрутів, а користуйтеся зеленими коридорами, які пропонує влада.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні

Умовні позначення на карті:

Червоні крапки – останні події

Сірі крапки – більш ранні

Праворуч є панель, в якій доступний пошук за описом.

Крапки – наземні операції

Іконка – повітряні удари

Карта бойових дій в Україні від британської розвідки від початку вторгнення Росії в Україну

Повномасштабна війна в Україні триває з близько 05.00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

