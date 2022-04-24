Над Дніпропетровською областю збили безпілотник РФ

Українські військові збили в небі над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник.

Про це повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук.

Безпілотний літальний апарат пролітав над територією регіону увечері 23 квітня.

Нагадаємо, що удень 23 квітня російські загарбники поцілили ракетою в Дніпровський район.

Ніхто з людей не постраждав, будівлі вціліли, але ушкоджено газопровід та лінію електропередач.

Унаслідок влучання ракети в землі утворилася чотириметрова вирва завширшки вісім метрів.

– Лише ця вирва коштувала росіянам кілька мільйонів доларів. Бо саме стільки в середньому коштують ракети, якими обстрілюють нашу область.

Окупанти вже розуміють, що програють цю війну. Вони несуть значні втрати, мобілізують всі свої зусилля, але не можуть досягти поставлених цілей. Тому займаються терором у вигляді ракетних обстрілів мирних міст, – наголосив очільник обласної ради.