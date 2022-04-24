Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 59 день війни
Вбили Вбили
208 дітей
Поранили Поранили
>387 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Україна

Над Дніпропетровською областю збили безпілотник РФ

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

Українські військові збили в небі над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник.

Про це повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук.

Безпілотний літальний апарат пролітав над територією регіону увечері 23 квітня.

– Сили протиповітряної оборони працюють і працюють ефективно. Нині всі напрямки – Херсонський, Донецький, Харківський, Запорізький – повністю контролюються Збройними силами України, – додав Микола Лукашук.

Нагадаємо, що удень 23 квітня російські загарбники поцілили ракетою в Дніпровський район.

Ніхто з людей не постраждав, будівлі вціліли, але ушкоджено газопровід та лінію електропередач.

Унаслідок влучання ракети в землі утворилася чотириметрова вирва завширшки вісім метрів.

Related video

– Лише ця вирва коштувала росіянам кілька мільйонів доларів. Бо саме стільки в середньому коштують ракети, якими обстрілюють нашу область.

Окупанти вже розуміють, що програють цю війну. Вони несуть значні втрати, мобілізують всі свої зусилля, але не можуть досягти поставлених цілей. Тому займаються терором у вигляді ракетних обстрілів мирних міст, – наголосив очільник обласної ради.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 60-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Микола Лукашук

Фото: Генштаб ЗСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка