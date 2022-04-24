Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 60 день війни
Вбили Вбили
213 дітей
Поранили Поранили
>389 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Україна

Обстріл міст ракетами та касетними снарядами: ситуація в регіонах України 24 квітня

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Ракетний обстріл Дніпропетровської області 24 квітня 2022

Армія Російської Федерації не припинила обстріл українських населених пунктів і на Великдень, 24 квітня.

Ворожі обстріли тривали одразу в кількох областях України.

Одна ракета поцілила в об’єкт залізничної інфраструктури та ще дві – у промислове підприємство в Павлоградському районі Дніпропетровської області.

Унаслідок обстрілу загинув 48-річний чоловік. Знищені дев’ять будівель, чотири автомобілі перебувають під завалами.

Троє людей постраждали від обстрілів у Харківській області. Під ворожим вогнем перебували Слобідський та Київський райони обласного центру, а також Чугуївський та Дергачівський райони регіону.

Вісім осіб загинули та ще двоє дістали поранення унаслідок ворожої атаки в Луганській області. Російські загарбники зруйнували протягом доби щонайменше сім будинків та відділ поліції.

Related video

Найгарячішими населеними пунктами були Гірське, Золоте та Лисичанськ.

У Донецькій області, зокрема в Мар’їнці та Новомихайлівці, бойові дії тривали вздовж усієї лінії зіткнення. Авдіївка перебувала під авіаударами та касетними снарядами.

Обстрілюють російські загарбники й населені пункти Херсонської області. Відкривають вогонь окупанти й у бік сусідніх областей.

За попередньою інформацією, минулися без жертв обстріли Миколаєва та населених пунктів області.

Цьогоріч Великдень-2022 громадяни відзначають у 60-ий день повномасштабної війни в Україні.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Валентин Резніченко

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка