Обстріл міст ракетами та касетними снарядами: ситуація в регіонах України 24 квітня

Армія Російської Федерації не припинила обстріл українських населених пунктів і на Великдень, 24 квітня.

Ворожі обстріли тривали одразу в кількох областях України.

Одна ракета поцілила в об’єкт залізничної інфраструктури та ще дві – у промислове підприємство в Павлоградському районі Дніпропетровської області.

Унаслідок обстрілу загинув 48-річний чоловік. Знищені дев’ять будівель, чотири автомобілі перебувають під завалами.

Троє людей постраждали від обстрілів у Харківській області. Під ворожим вогнем перебували Слобідський та Київський райони обласного центру, а також Чугуївський та Дергачівський райони регіону.

Вісім осіб загинули та ще двоє дістали поранення унаслідок ворожої атаки в Луганській області. Російські загарбники зруйнували протягом доби щонайменше сім будинків та відділ поліції.

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Найгарячішими населеними пунктами були Гірське, Золоте та Лисичанськ.

У Донецькій області, зокрема в Мар’їнці та Новомихайлівці, бойові дії тривали вздовж усієї лінії зіткнення. Авдіївка перебувала під авіаударами та касетними снарядами.

Обстрілюють російські загарбники й населені пункти Херсонської області. Відкривають вогонь окупанти й у бік сусідніх областей.

За попередньою інформацією, минулися без жертв обстріли Миколаєва та населених пунктів області.

Цьогоріч Великдень-2022 громадяни відзначають у 60-ий день повномасштабної війни в Україні.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Валентин Резніченко