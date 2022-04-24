Обстріл міст ракетами та касетними снарядами: ситуація в регіонах України 24 квітня

Армія Російської Федерації не припинила обстріл українських населених пунктів і на Великдень, 24 квітня.
Ворожі обстріли тривали одразу в кількох областях України.
Одна ракета поцілила в об’єкт залізничної інфраструктури та ще дві – у промислове підприємство в Павлоградському районі Дніпропетровської області.
Унаслідок обстрілу загинув 48-річний чоловік. Знищені дев’ять будівель, чотири автомобілі перебувають під завалами.
Троє людей постраждали від обстрілів у Харківській області. Під ворожим вогнем перебували Слобідський та Київський райони обласного центру, а також Чугуївський та Дергачівський райони регіону.
Вісім осіб загинули та ще двоє дістали поранення унаслідок ворожої атаки в Луганській області. Російські загарбники зруйнували протягом доби щонайменше сім будинків та відділ поліції.
Найгарячішими населеними пунктами були Гірське, Золоте та Лисичанськ.
У Донецькій області, зокрема в Мар’їнці та Новомихайлівці, бойові дії тривали вздовж усієї лінії зіткнення. Авдіївка перебувала під авіаударами та касетними снарядами.
Обстрілюють російські загарбники й населені пункти Херсонської області. Відкривають вогонь окупанти й у бік сусідніх областей.
За попередньою інформацією, минулися без жертв обстріли Миколаєва та населених пунктів області.
Цьогоріч Великдень-2022 громадяни відзначають у 60-ий день повномасштабної війни в Україні.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Валентин Резніченко