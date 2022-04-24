Окупанти начепили прапори України на свої танки та обстріляли окуповану Херсонщину

Російські агресори обстріляли захоплені ними населені пункти, що на Херсонщині, з танків, на які начепили прапори України. Про це пише прес-служба Оперативного командування Південь.

Повідомляється, що ворог продовжує чинити психологічний та вогневий тиск на мирне населення окупованих частин Миколаївщини та Херсонщини та проводить там агітацію населення на опір українській владі.

Крім того, вони закликають українців до створення псевдореспублік, дискредитують Збройні Сили України фейковими вкидками та обстрілюють цивільні об’єкти.

– На околицю селища Грозове на Херсонщині виїхали танки окупантів із українськими прапорами. Ця демонстраційна колона рушила у напрямку селища Молодецьке. Таким чином, ворог намагається імітувати присутність підрозділів Збройних Сил України на окупованих ним територіях. А потім, з тих самих танків, здійснює обстріл окупованих населених пунктів, подаючи місцевому населенню фейкову картинку атаки українськими військовими мирних жителів Херсонської області, – йдеться у заяві.

У командуванні наголосили, що українські захисники не обстрілюють цивільні об’єкти та населення та не відкривають вогню за населеними пунктами, де окупанти ховаються за мирними жителями.

– За позиціями загарбників наші ракетно-артилерійські підрозділи протягом ночі зазнали 12 поразок. Внаслідок чого втрати ворога склали 11 рашистів та 3 одиниці техніки, у тому числі броньованої, – повідомили у заяві.

Як уточнюється, у Чорноморській операційній зоні продовжує бути близько двох десятків одиниць корабельного складу флоту країни-агресора.

Серед них залишаються і підводні човни, у тому числі – з ракетним озброєнням.

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