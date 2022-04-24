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Факти / Україна

Окупанти викрали консула Болгарії у Мелітополі – мер Федоров

Ілля Нежигай редактор стрічки
Окупанти викрали консула Болгарії у Мелітополі – мер Федоров

Російські окупаційні сили 23 квітня викрали у Мелітополі почесного консула Болгарії.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

– Моїх колег викрали по всій країні понад 50, сьогодні 29 перебувають у в’язницях окупантів. Щодо активістів, бізнесменів – у окупантів це суцільна практика, вони викрадають усіх, хто має свою думку, патріотичні настрої. Кілька годин тому стало відомо, що у Мелітополі викрали почесного консула Болгарії, – сказав він.

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