Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 60 день війни
Вбили Вбили
213 дітей
Поранили Поранили
>389 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Україна

Подоляк запропонував РФ три кроки для порятунку цивільних та захисників Маріуполя

Юлія Соколова редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк запропонував російській стороні провести спеціальний раунд переговорів для порятунку українських військових із Маріуполя.

Про це Подоляк, який є учасником української делегації на переговорах з РФ, поінформував у своєму Twitter-акаунті.

Він зазначив, що, попри Великдень, російські загарбники не припиняють атаки на металургійний завод Азовсталь, де перебувають українські військові та близько тисячі мирних жителів Маріуполя.

Подоляк нагадав про заяву Кремля щодо начебто відмови від штурму Азовсталі, яка виявилася брехнею.

– Великдень-2022. Але просто зараз РФ без зупинки атакує маріупольську Азовсталь. Місце, де знаходяться наші цивільні та військові, засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму. Хто там віддав наказ “не штурмувати”? – наголосив він.

У зв’язку з цим Подоляк запропонував країні-агресору Росії “подумати про залишки репутації” та здійснити три кроки:

• оголосити реальне великоднє перемирʼя в Маріуполі;

Related video

• негайно відкрити гуманітарний коридор для мирних мешканців;

• погодитися на “спеціальний раунд переговорів”, щоб українська сторона могла забрати чи обміняти захисників Маріуполя.

Як відомо, російські загарбники завдають ударів надпотужними бомбами по Азовсталі, оскільки отримали завдання знищити завод.

Водночас РФ відмовляється відкрити гуманітарний коридор для евакуації жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі. Як зазначала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, РФ відкрила коридор лише для здачі українських військових у полон, що є неприйнятним.

За інформацією української розвідки, Росія не відмовилася від планів наступу на завод Азовсталь і планує залучити до нього Росгвардію та структури ФСБ.

Читайте
На Великдень РФ продовжує скидати на Маріуполь авіаційні бомби - Азов

Джерело: Михайло Подоляк

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Офіс президента

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка