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Факти / Світ

Путін хоче вбити весь український народ, військова підтримка потрібна вже сьогодні – мер Мелітополя

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Евакуація із Мелітополя до Запоріжжя

Мер Мелітополя Іван Федоров стверджує, що президент Росії Володимир Путін хоче “вбити весь український народ”, а також закликав Захід допомогти Україні “вже сьогодні”.

Про це він сказав у коментарі CNN.

Федоров додав, що Мелітополь перебуває у дуже складній та небезпечній ситуації у зв’язку з російською окупацією.

– Ми не можемо надати гуманітарну допомогу. Ми не можемо доставити медпрепарати. Ми не можемо відправити туди екстрені служби… Тому ситуація дуже небезпечна, – наголосив він.

Федоров уточнив, що повномасштабна війна, розв’язана Російською Федерацією, стосується не лише України – росіяни воюють проти цивілізованого світу.

Він попередив, що війна прийде до європейських міст і будинків у разі відсутності належної та своєчасної відповіді на агресивні дії Росії.

Мер Мелітополя наголосив, що Україні терміново потрібна підтримка – “вже сьогодні, а не завтра”.

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Він звернувся безпосередньо до Сполучених Штатів та Європейського Союзу, заявивши, що сподівається, що вони нададуть достатню підтримку і передадуть достатньо зброї, щоб виграти цю війну.

Нагадаємо, у березні Івана Федорова затримали на п’ять днів російські війська. Пізніше його звільнили у межах обміну полоненими.

Мелітополь був захоплений рашистами на початку березня. Окупанти призначили там проросійського мера, який здійснив низку проросійських кроків, зокрема зобов’язав транслювати пропаганду росЗМІ.

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