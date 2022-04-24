На Великдень, 24 квітня, окупаційні війська обстріляли Полтавщину. П’ять російських ракет вдарили по об’єктах інфраструктури в області.

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Він зазначив, що по всій області продовжується повітряна тривога, тому не потрібно виходити з укриттів.

Зазначимо, що раніше місцеві жителі повідомляли про вибухи у Кременчуці. Вони також помітили рух ворожих крилатих ракет над Полтавською областю.