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Факти / Україна

У Чорному морі перебувають 20 кораблів РФ, серед них – підводні човни з крилатими ракетами

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У Чорному морі перебувають 20 кораблів РФ, серед них – підводні човни з крилатими ракетами

У Чорному морі зафіксували близько 20 російських ворожих кораблів, серед них є підводні човни з ракетами Калібр.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь, додаючи, що вони становлять загрозу ракетного удару майже по всій території України.

– У Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання становить близько 20 одиниць, серед яких є підводні човни, споряджені крилатими ракетами типу Калібр. Блокуючи судноплавство, проводячи викриття надводної обстановки та повітряну розвідку, вони продовжують нести загрозу ракетного удару майже по всій території України, – пояснили у командуванні.

Вдень 23 квітня окупанти завдали ракетного удару по Одесі. За інформацією Повітряного командування Південь, ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря.

Внаслідок ракетного удару по Одесі загинули восьмеро мирних людей, серед них є тримісячна дитина. Ще 18 жителів будинку були поранені.

Джерело: Оперативне командування Південь

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Фото: Depositphotos

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