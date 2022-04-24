У Маріуполі (Донецька область) під час обстрілів російських військ загинув Валерій Кірсанов, який у 2015 році був коригувальником вогню ворога по місту.

Про це поінформував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він нагадав, що Кірсанов свого часу уникнув покарання за свій злочин, оскільки достроково вийшов на волю за “законом Савченко”.

– У Маріуполі від обстрілів російської армії, від російських снарядів загинув Валерій Кірсанов. Та сама мраZота, що в 2015 році навела російські Гради на мікрорайон Східний. Який фактично уникнув покарання через “правку Савченко”… Відплата чекає на кожного. Без варіантів, – наголосив Андрющенко.

Як відомо, 24 січня 2015 року російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню Град та Ураган житловий мікрорайон Східний у Маріуполі. Попадання снарядів були зафіксовані на вулиці Київській. Горіли автомобілі, в будинках повибивало шибки. Один із снарядів потрапив у район місцевого ринку.

Станом на червень 2019 року в Донецькій обласній прокуратурі повідомляли про 30 загиблих мешканців Маріуполя та ще 117 поранених. Станом на січень 2021 року в Донецькій ОДА з посиланням на уточнену інформацію Служби безпеки України повідомили, що внаслідок обстрілу загинуло 29 людей, а поранень зазнали 92 людини.

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Відомо, що обстрілом мікрорайону Східний у Маріуполі в 2015 році керували російські кадрові військові. А коригувальником вогню був Валерій Кірсанов, який пішов на співпрацю з ворогом.

Колаборанта Кірсанова засудили до дев’яти років ув’язнення. Проте через “закон Савченко” в серпні 2019 року він вийшов на свободу. Цим законом були внесені зміни до Кримінального кодексу України, згідно з якими один день попереднього ув’язнення зараховувався за два дні позбавлення волі (документ уже скасовано). Ухвалення закону було ініційоване нардепом VIII скликання Надією Савченко.