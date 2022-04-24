Очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький показав наслідки обстрілу з мінометів та важкої артилерії двох населених пунктів регіону.

У селі Атинське від атаки РФ постраждав психоневрологічний диспансер. Там вибито всі вікна, двері, зазнала руйнувань територія закладу.

– Усі живі, ніхто з людей не постраждав, – наголосив Дмитро Живицький.

У селі Бояро-Лежачі під обстріл потрапили житлові будинки.

– На жаль, у людей загинула корова. Це для родини втрата. Але, на щастя, всі люди живі-здорові, – додав керівник ОВА.

Очільник області закликає жителів регіону бути пильними та обережними на Великдень через імовірність ворожих провокацій.

– Пам’ятайте, що війна триває, а ми з вами − прикордонна область, – наголосив керівник Сумської ОВА.

У Сумській області показали наслідки ворожого обстрілу двох сіл / 2 фотографии

Нагадаємо, що про загрозу ракетно-авіаційних ударів, зокрема на Сумському напрямку, напередодні повідомляли в Генеральному штабі Збройних сил України.

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Джерело: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький