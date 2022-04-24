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Факти / Україна

У Сумській області показали наслідки ворожого обстрілу двох сіл

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Обстріл села Атинське Сумської області 22 квітня 2022

Очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький показав наслідки обстрілу з мінометів та важкої артилерії двох населених пунктів регіону.

У селі Атинське від атаки РФ постраждав психоневрологічний диспансер. Там вибито всі вікна, двері, зазнала руйнувань територія закладу.

– Усі живі, ніхто з людей не постраждав, – наголосив Дмитро Живицький.

У селі Бояро-Лежачі під обстріл потрапили житлові будинки.

– На жаль, у людей загинула корова. Це для родини втрата. Але, на щастя, всі люди живі-здорові, – додав керівник ОВА.

Очільник області закликає жителів регіону бути пильними та обережними на Великдень через імовірність ворожих провокацій.

– Пам’ятайте, що війна триває, а ми з вами − прикордонна область, – наголосив керівник Сумської ОВА.

Обстріл села Атинське Сумської області 22 квітня 2022
Обстріл села Атинське Сумської області 22 квітня 2022
Обстріл села Атинське Сумської області 22 квітня 2022
Обстріл села Атинське Сумської області 22 квітня 2022
У Сумській області показали наслідки ворожого обстрілу двох сіл / 2 фотографии

Нагадаємо, що про загрозу ракетно-авіаційних ударів, зокрема на Сумському напрямку, напередодні повідомляли в Генеральному штабі Збройних сил України.

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23 квітня українська сторона фіксувала політ російського безпілотника із Глушково, який загарбники застосували для уточнення положення українських військ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 60-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

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