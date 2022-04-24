Україна запропонувала Росії провести переговори під стінами Азовсталі у Маріуполі

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україна пропонує Росії провести спеціальний раунд переговорів під стінами Азовсталі у Маріуполі.

– Офіс президента запропонував Росії пригадати про залишки своєї репутації на світовій арені та виконати рішення власного керівництва, яким би брехливим воно не було. Ми запропонували росіянам провести спеціальний раунд переговорів біля стін Азовсталі. Викликати наших російських візаві, щоб домовитися про негайне великоднє припинення вогню, проведення гуманітарних коридорів та обмін наших військових на всіх військовополонених РФ. Чекаємо на відповідь від Росії і нагадуємо, що наслідки вам там не сподобаються в Кремлі, якщо ви цього не зробите, – наголосив він під час щоденного брифінгу в неділю, 24 квітня.