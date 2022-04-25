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Факти / Україна

Автобуси повернулися порожні: ворог блокує евакуацію з Рубіжного

Валентина Летяк редакторка стрічки
Евакуація Луганщина

У Рубіжному Луганської області багато охочих виїхати у безпечне місце, проте постійні бої та систематичні обстріли евакуаційного транспорту сьогодні не дозволили вивезти жодної людини.

Голова ОВА Сергій Гайдай каже, що, на жаль, можливості допомогти людям вже обмежені.

– Сьогодні водії повернулися самі, дякувати Богу – ніхто не постраждав. Один автобус вийшов з ладу, – повідомив він.

Гайдай також звернувся з проханням швидше ухвалювати рішення щодо евакуації, поки існує хоча б мізерна можливість допомогти.

За його словами, 25 квітня з Луганської області вивезли лише 73 мешканців: 38 – із Лисичанська, 23 – із  Попасної та 12 – із Сєвєродонецька.

Водночас у бомбосховищах досі ховаються від обстрілів понад 60 тис. людей.

– Разом з поліцією, рятувальниками та волонтерами ми продовжуємо щоранку евакуювати людей до Донецької залізниці, а звідти потягами до безпечних міст на Захід країни. Якщо декількома тижнями раніше за день вивозили по тисячі людей, то зараз менше сотні, – розповів Гайдай.

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Фото: Сергій Гайдай

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