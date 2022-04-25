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Факти / Світ

Борис Джонсон та генсек ООН обговорили ситуацію в Маріуполі й Херсоні

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Борис Джонсон та генсек ООН обговорили ситуацію в Маріуполі й Херсоні

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорив із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем  ситуацію в Україні.

Про це повідомляє сайт британського уряду.

Борис Джонсон охарактеризував дії Путіна в Україні як огидну та неприкриту агресію, яка має руйнівні наслідки для народу України.

Вони обговорили загальне занепокоєння щодо обстрілів районів, оточених російськими військами, як-от Маріуполь та Херсон, а також необхідність забезпечити припинення вогню, сприяти гуманітарним зусиллям та дозволити цивільному населенню евакуюватися.

Прем’єр-міністр чітко дав зрозуміти важливість глобальної солідарності з Україною, оскільки Британія продовжує тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб підтримати Україну у її захисті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Києва прибули держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін.

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