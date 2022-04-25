За оцінками британської розвідки, з початку повномасштабного вторгнення в Україні було вбито близько 15 тис. російських військовослужбовців.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес. За його словами, під час війни було знищено понад 2 тис. російських бронемашин, зокрема понад 500 танків, а також 60 вертольотів та винищувачів.

Проте офіційні дані про втрати у Росії набагато нижчі, ніж оцінка Великої Британії. За останніми даними, оприлюдненими Міноборони Росії 25 березня, в Україні загинув 1 351 військовослужбовець, а 3 825 осіб отримали поранення.

Уоллес також повідомив, що Британія надасть Україні невелику кількість бронемашин Stormer, оснащених пусковими установками для зенітних ракет.

– Автомобілі Stormer забезпечать українським силам покращені можливості ППО ближньої дії як вдень, так і вночі, – сказав він.

Зазначимо, що за даними Генерального штабу Збройних сил України, втрати Росії становлять близько 21 900 осіб особового складу.

Крім цього, окупанти втратили 884 танки та 2 258 бойових броньованих машин.