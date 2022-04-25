Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 61 день війни
Вбили Вбили
215 дітей
Поранили Поранили
>391 дитину
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Україна

Британська розвідка розкрила дані про втрати армії РФ в Україні

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Британська розвідка розкрила дані про втрати армії РФ в Україні

За оцінками британської розвідки, з початку повномасштабного вторгнення в Україні було вбито близько 15 тис. російських військовослужбовців.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес. За його словами, під час війни було знищено понад 2 тис. російських бронемашин, зокрема понад 500 танків, а також 60 вертольотів та винищувачів.

Проте офіційні дані про втрати у Росії набагато нижчі, ніж оцінка Великої Британії. За останніми даними, оприлюдненими Міноборони Росії 25 березня, в Україні загинув 1 351 військовослужбовець, а 3 825 осіб отримали поранення.

Уоллес також повідомив, що Британія надасть Україні невелику кількість бронемашин Stormer, оснащених пусковими установками для зенітних ракет.

– Автомобілі Stormer забезпечать українським силам покращені можливості ППО ближньої дії як вдень, так і вночі, – сказав він.

Зазначимо, що за даними Генерального штабу Збройних сил України, втрати Росії становлять близько 21 900 осіб особового складу.

Крім цього, окупанти втратили 884 танки та 2 258 бойових броньованих машин.

Related video
Читайте
Окупанти б'ють по залізничних вузлах, щоб зірвати постачання оборонної допомоги - Генштаб

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка