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Факти / Україна

Евакуація із Запоріжжя: розклад і рейси поїздів на 25 квітня 2022

Юля Захарченко редакторка стрічки
біженці

Укрзалізниця опублікувала графік відправлення евакуаційних поїздів із Запоріжжя на 24 квітня 2022. Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися щодня, про них ви зможете дізнатися на сайті https://uz-vezemo.com/.

Розклад потягів із Запоріжжя

  • 11:30 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
  • 12:20 120/119 Запоріжжя-1 – Львів
  • 14:45 6/4 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ
  • 17:45 174/173 Дніпро – Запоріжжя-1
  • 19:17 86/85 Запоріжжя-1 – Тернопіль
  • 21:38 38/37 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.

Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.

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Фото: Depositphotos

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