“Хлопок” у мерії Кремінної: окупанти злетіли в повітря під час наради

В мерії Кремінної Луганської області, коли там зібралися російські окупанти, зокрема так звані силовики “ЛНР” та самопроголошений мер, стався вибух газу.

За даними голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, усі, хто там був, загинули.

– Чудова новина для нас! Коли у Кремінній почалася нарада “силовиків” та так званого ЛНРівського мера, як вони люблять казати: стався “хлопок”. Після нього половину будівлі знесло разом з усім силовим блоком і колаборантами, – заявив він в ефірі телемарафону.

Причина вибуху – недотримання техніки безпеки.

– Тобто проводити наради більше нікому. Навіть у пакети нема чого покласти, – наголосив голова ОВА.

За минулу добу Збройні сили України лише на території Донецької та Луганської областей відбили сім атак російських окупантів, знищили 13 танків, три артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, чотири бойові броньовані машини, 18 одиниць автомобільної техніки, чотири паливозаправники.

Крім того, на Донбасі підрозділи протиповітряної оборони збили три безпілотні літальні апарати типу Орлан-10.

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За даними Генштабу ЗСУ, ворог не полишає спроб наступати на східному напрямку, адже намагається отримати повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та забезпечити собі сухопутний шлях між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Фото: Міськрада Кремінної