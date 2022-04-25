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Факти / Україна

Між Сумами і Києвом відновлюють пряме залізничне сполучення

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
поїзд

Залізничне сполучення з міста Суми до Києва відновили без пересадок. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, з 28 квітня щоденно курсуватиме поїзд №779/780 сполученням Суми — Київ. Він прибуватиме до Києва о 13.00.

Графік відправлень:

  • із Сум – о 07.07;
  • з міста Ворожба − о 08.22;
  • з міста Конотоп − о 09.38;
  • з міста Ніжин − о 11.04.

З Києва потяг вирушатиме о 14.41, з міста Ніжин − о 16.38, з міста Конотоп − о 18.04, з міста Ворожба − о 19.36. Прибуття до Сум очікується о 20.33.

Сумська область відновила залізничне сполучення з Києвом ще 23 квітня. Але для того, щоб дістатися до столиці, потрібно було робити пересадку в Ніжині.

З 16 квітня Укрзалізниця відновила залізничне сполучення з Черніговом та декількома населеними пунктами в області.

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Тепер до обласного центру прямуватиме регіональний дизель-поїзд № 894/893. Він вирушатиме з Чернігова о 07.00 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський об 11.06. Назад потяг відправлятиметься о 15.18 та прибуватиме до Чернігова о 19.20.

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Фото: Depositphotos

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