Росія прагне пов’язати агресивну війну з Україні з Другою світовою і виставити себе нібито “визволителем”, тому в захоплених містах часто вивішує червоні прапори. Про це заявив на брифінгу радник голови Офісу президента Сергій Лещенко.

– Останніми днями спостерігаємо дуже цікаву тенденцію – у тих містах, які РФ бере під свій контроль, вивішують червоні прапори замість прапорів так званих ЛДНР або Росії. Для чого це робиться? З однією метою – показати нібито зв’язок цієї агресивної війни з подіями Другої світової війни, щоб показати РФ начебто “як визволителя”, провести паралелі у свідомості своєї аудиторії, – пояснив він.

За його словами, нещодавно вони так зробили у Новотошківському, де бойовики “ЛНР” вивісили червоний прапор.

– Ще один цікавий наратив, який спостерігається в поведінці держави-агресора – це розповіді про нібито відсутність у Києві політичного керівництва. Зокрема, про це заявив відомий російський пропагандист Олександр Коц із Комсомольської правди, – наголосив Лещенко.

А для пояснення своїх військових невдач, як зазначив радник голови ОП, РФ залучає людей з іноземними іменами.

– Це ті самі російські пропагандисти, які мають або закордонні паспорти, або співпрацюють з RT та іншими пропагандистськими ресурсами. Одним із таких спікерів став так званий американський військовий аналітик Скот Ріттер, який на каналі Соловйова виступив із поясненням, чому Росія не досягає своїх цілей – бо вона тут нібито “не воює”, – сказав він.

Лещенко нагадав, що раніше цей Ріттер виступав зі спростуваннями причетності РФ до різанини в Бучі, а його самого неодноразово звинувачували у сексуальних злочинах щодо неповнолітніх, до того ж у нього є судимість.

– Ще один фейк, який вкидається через російські соцмережі перед роковинами трагедії 2 травня 2014 року в Одесі – мовляв, до неї мають стосунок хіміки ізраїльської спецслужби Моссад, – розповів він.