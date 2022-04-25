Окупанти готуються до наступу в Запорізькій області – ОВА

Російські війська готуються до наступу на Запоріжжя. Вони зібрали багато техніки та особового складу на ділянці лінії фронту Велика Новосілка – Новодарівка – Малинівка.

Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Арєф’єв.

– Ворог намагається просуватися у напрямку Запоріжжя, але йому це погано вдається, відтак розташування сил на фронті не змінилося. Водночас українські воїни мають значну перевагу – вони на своїй землі і мають надзвичайно високу мотивацію, – зауважив він.

Іван Арєф’єв додав, що Запоріжжя продовжує готуватися до оборони. Патрульна поліція та поліція охорони виконують завдання із забезпечення громадського порядку.

На 61-у добу повномасштабної війни в Україні російський ворог продовжує наступати на Сході нашої держави. На Слобожанському напрямку окупанти продовжують обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по Харкову, Карасівці, Прудянці та Коробочкиному.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник з артилерії обстрілював позиції ЗСУ. Більше про ситуацію на фронті дивіться на карті бойових дій в Україні.