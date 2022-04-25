Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 61 день війни
Вбили Вбили
215 дітей
Поранили Поранили
>391 дитину
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Україна

Окупанти готуються до наступу в Запорізькій області – ОВА

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Окупанти готуються до наступу в Запорізькій області – ОВА

Російські війська готуються до наступу на Запоріжжя. Вони зібрали багато техніки та особового складу на ділянці лінії фронту Велика Новосілка – Новодарівка – Малинівка.

Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Арєф’єв.

– Ворог намагається просуватися у напрямку Запоріжжя, але йому це погано вдається, відтак розташування сил на фронті не змінилося. Водночас українські воїни мають значну перевагу – вони на своїй землі і мають надзвичайно високу мотивацію, – зауважив він.

Іван Арєф’єв додав, що Запоріжжя продовжує готуватися до оборони. Патрульна поліція та поліція охорони виконують завдання із забезпечення громадського порядку.

На 61-у добу повномасштабної війни в Україні російський ворог продовжує наступати на Сході нашої держави. На Слобожанському напрямку окупанти продовжують обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по Харкову, Карасівці, Прудянці та Коробочкиному.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник з артилерії обстрілював позиції ЗСУ. Більше про ситуацію на фронті дивіться на карті бойових дій в Україні.

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка