Росія вже два місяці веде агресивну війну проти України. Окрім військових дій, окупанти також ведуть інформаційну війну.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко. За його словами, РФ застосовує операції під фальшивим прапором, коли держава-агресор вчиняє певні дії та звинувачує у них інших або навпаки.

– Практично усі вихідні Росія наповнювала інфопростір фейками про нібито намір українців вчиняти агресію стосовно представників Московського патріархату на території України, – зазначив він.

Так, Міноборони РФ заявило про “провокації” напередодні Великодня в Україні для дискредитації Української православної церкви Московського патріархату. Офіс президента нібито дав рекомендації не проводити традиційні святкування у ніч на 24 квітня.

– Жодних таких рекомендацій ніхто не давав. Посилатися на неназваних співрозмовників – це черговий приклад фальшивих вкидів, щоб показати Україну у негативному світлі, – каже він.

Держава-агресор з посиланням на Міноборони поширила ще один вкид про начебто те, що у районі Одеського порту Південний українські спецслужби планують провокації із застосуванням хімічних речовин.

– Вони самі бомблять наші підприємства, провокують екологічні кризи, а потім звинувачують Україну у тому, що це плануємо робити ми, – додав Лещенко.

Чергова операція під фальшивим прапором – начебто співробітники СБУ та спецслужб Великої Британії готують фейк у Лисичанську. Туди прибули медіа, які робити постановочні фото та відео у Бучі.

– Такими вкидами росіяни роблять на випередження повідомлення про те, що безчинства у містах України таки були. Але це нібито самі українці вбивають своїх громадян, закликають іноземних журналістів та транслюють це на весь світ, – наголосив він.

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Крім того, у російських соцмережах публікують фейкове відео розмови президента України Володимира Зеленського та засновника компанії Tesla Ілона Маска. Оригінальний запис був опублікований ще у березні, однак росіянам не завадило домонтувати одну деталь у відео.

– На фейковому відео у президента на столі нібито лежить білий порошок. Водночас на оригінальному відео його немає. Це дуже легко порівняти, – каже Лещенко.

Він вважає, що російській пропаганді головне зробити вкид для своєї малограмотної або некритично мислячої аудиторії, яка здатна повірити будь-якій маячні.