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Факти / Україна

Під Харковом ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-34

Валентина Летяк редакторка стрічки
російський збитий бомбардувальник Су-34

Протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ знищила у Харківській області черговий російський літак, який бомбив населені пункти.

– За попередніми даними, ППО Повітряних сил знешкодила всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34, – повідомляє Повітряне командування Схід.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабної війни проти України сягнули у живій силі 21 900 військових.

Окрім того, українська армія знищила 884 російські танки та 2 258 бойових броньованих машин, 181 літак, 154 гелікоптери, 411 артсистем, 149 реактивних систем залпового вогню, 69 систем ППО тощо.

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Фото: ПСУ

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