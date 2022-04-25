Починаються суди над полоненими, які у 2014-му перейшли на бік РФ – Венедіктова

В судах розпочинаються національні процеси над російськими військовополоненими, прийде час – буде розгляд і в міжнародних судах, але треба чітко розрізняти, що з точки зору міжнародного кримінального права частина з них є просто військовими, які виконували накази командирів, а є реальні воєнні злочинці, заявила в ефірі телемарафону генпрокурор Ірина Венедіктова.

– На сьогодні у нас вже розпочинаються живі судові процеси. 27 квітня – щодо Руденка та Шишканова, які проходили службу в 36 окремій бригаді берегової охорони АРК. У березні 2014 року вони вступили на службу до країни-агресора. 25 лютого 2022 року отримали наказ вирушати до Каховки на Херсонщині, де виконували свої обов’язки у складі окупаційних військ на різних посадах, – розповіла генпрокурор.

Зокрема, Руденко, за її словами, був начальником радіоцентру польового вузла зв’язку, командиром взводу гаубичного артилерійського дивізіону, а Шишканов – заступником командира батальйону з озброєння.

Венедіктова каже, що обоє потрапили до полону в районі міста Баштанка Миколаївської області.

– 22 березня воїни 80 десантної штурмової бригади ЗСУ змогли придушити вогнем два артдивізіони противника. Українські десантники захопили трофейну техніку, знищили машину з боєкомплектом, командно-штабну машину, два Гради та близько 30 російських окупантів. А серед полонених виявилися зрадники – Руденко, Шишканов і такий собі Казаренко. Він у нас наступним йде, – наголосила генпрокурор.

Вона також уточнила, що Руденка та Шишканова судитимуть за держзраду та дезертирство.

– За новим законом це було б довічне, а за старим законом – вони будуть за гратами до 15 років, – зазначила Венедіктова, говорячи про покарання, яке їм загрожує.