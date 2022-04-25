Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 61 день війни
Вбили Вбили
215 дітей
Поранили Поранили
>391 дитину
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Світ

Рашисти підтягнули до Бєлгородської області додаткові підрозділи військ – Міноборони

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Рашисти підтягнули до Бєлгородської області додаткові підрозділи військ – Міноборони

Спікер Міноборони Олександр Мотузяник повідомив, що рашисти зосередили у Бєлгородській області, яка межує з Луганською, Харківською та Сумською областями України, додаткові підрозділи своїх військ.

– Окупанти перегруповуються, нарощують угруповання ракетних військ та артилерії з метою підтримки своїх наступальних дій, – повідомив Мотузяник під час брифінгу.

Він нагадав, що основною метою російських загарбників зараз є оточення українських військових, щоб встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями, а також утримання сухопутного коридору у тимчасово окупований Крим.

– У Білгородській області Росії відзначено зосередження додаткових підрозділів, призначених для нарощування угруповання військ у східній операційній зоні, – сказав речник Міноборони.

Раніше українська розвідка встановила, що рашисти зосередили у Чорному морі вісім носіїв крилатих ракет типу Калібр.

Наголошувалося, що їхній сумарний залп – 58 ракет.

Читайте
Ракетні обстріли залізничної інфраструктури і друга Буча на Запоріжжі: що відбувається на 61-ту добу війни в Україні (онлайн)

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка