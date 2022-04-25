Рашисти підтягнули до Бєлгородської області додаткові підрозділи військ – Міноборони

Спікер Міноборони Олександр Мотузяник повідомив, що рашисти зосередили у Бєлгородській області, яка межує з Луганською, Харківською та Сумською областями України, додаткові підрозділи своїх військ.

– Окупанти перегруповуються, нарощують угруповання ракетних військ та артилерії з метою підтримки своїх наступальних дій, – повідомив Мотузяник під час брифінгу.

Він нагадав, що основною метою російських загарбників зараз є оточення українських військових, щоб встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями, а також утримання сухопутного коридору у тимчасово окупований Крим.

– У Білгородській області Росії відзначено зосередження додаткових підрозділів, призначених для нарощування угруповання військ у східній операційній зоні, – сказав речник Міноборони.

Раніше українська розвідка встановила, що рашисти зосередили у Чорному морі вісім носіїв крилатих ракет типу Калібр.

Наголошувалося, що їхній сумарний залп – 58 ракет.