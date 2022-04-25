Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав умови, за дотримання яких можна буде вважати війну з Російською Федерацією завершеною. Про це він розповів у інтерв’ю виданню CBS News.

– Якщо росіяни покинуть територію України, якщо ми матимемо гарантію безпеки від наших партнерів і можливість відновити нашу державу за рахунок заморожених російських активів, ми зможемо сказати, що війну завершено і Україна здобула перемогу, – повідомив Шмигаль.

Він додав, що Маріуполь є символом “сміливих українців, які захищають місто від вторгнення РФ”.

Прем’єр вкотре закликав західних партнерів сприяти у відкритті зеленого коридору з Азовсталі, щоб урятувати життя людей.

Також, за словами Шмигаля, Україна веде з країнами Великої двадцятки та міжнародними організаціями переговори про підтримку внутрішньо переміщених осіб та біженців.

– Найбільший виклик для світу – майбутня продуктова криза, яку Росія створює зараз, блокуючи українські порти. Ми закликаємо наших партнерів не дозволити РФ це зробити, – наголосив Денис Шмигаль.