Російська Федерація після повномасштабного вторгнення в Україну почала видобувати майже на 10% менше нафти, ніж до 24 лютого. Про це свідчать супутникові знімки за допомогою яких вимірюється спалювання газу на російських нафтових родовищах, пише Insider.

Як уточнюється, за даними аналітичної компанії OilX, у період з 1 по 19 квітня видобуток нафти в Росії впав у середньому до 10,1 млн барелів на день, що менше, ніж 11 млн барелів у березні та 11,1 млн барелів у лютому.

Зниження в період з лютого по квітень є падінням на 9%.

OilX використовує зображення з супутників NASA для відстеження кількості світла, що випромінюється нафтовими вежами, коли вони спалюють надлишок природного газу в процесі, відомому як факельне спалювання. Найменші світлові викиди вказують на те, що перекачується менше олії, і навпаки.

Нагадаємо, США заборонили імпорт російських енергоресурсів у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ до України, яке розпочалося 24 лютого. Європейський союз, який значною мірою залежить від російської нафти та газу, не зробив того ж, хоча кілька країн, включаючи Німеччину, провідну економіку блоку, зобов’язалися поступово відмовитись від використання російської енергії.

За даними OilX, видобуток нафти в Росії з 1 по 19 квітня був найнижчим з вересня 2020 року. Якщо видобуток нафти в Росії продовжить падати нинішніми темпами, середній видобуток у квітні становитиме близько 10 млн барелів на добу, зазначає OilX.

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Bloomberg зазначав, що експорт російської нафти впав на 25% за тиждень до 15 квітня, а виручка від постачання сирої нафти впала до 181 млн доларів з 240 млн доларів.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, минулого року Росія постачала близько однієї третини природного газу до ЄС та Британії. Єврокомісія запропонувала скоротити потребу ЄС у російському газі на дві третини до кінця 2022 року.

The Wall Street Journal повідомила минулого тижня, що Росія все частіше постачає експортну нафту з етикеткою “невідоме місце призначення”, щоб приховати походження нафти від покупців, які бажають продовжувати вести відносини з Москвою.