Зриви евакуації призводять до посилення депортації маріупольців до РФ – радник мера

На Великдень російські окупанти депортували з Маріуполя в Росію 149 людей, з яких 23 – діти. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, всі зриви реальної евакуації до України призводять до посилення депортації маріупольців. Фактично окупанти не приховують своїх намірів – обмежети в кількості населення Маріуполя і розселити переважно в районі морського порту для забезпечення його обслуговування.

– З самого початку ми наголошували, що єдина та головна мета контролю над Маріуполем – це доступ до порту як найглибшого на Азовському морі. І облаштування там військової бази. Все це має обслуговувати обмежена кількість населення. Тепер бачимо тенденцію до підтвердження та реалізації, – пояснив він.

Ситуація у Маріуполі залишається дуже складною. 24 квітня заступник командира полку Азов капітан Святослав Паламар повідомив, що навіть на Великдень Росія продовжувала скидати на Маріуполь авіаційні бомби, гатила по місту з корабельної артилерії, стріляла з гармат і танків. Піхота намагалася штурмувати місто.