Майже 170 нацгвардійців з ЧАЕС досі у російському полоні – Монастирський

169 бійців Національної гвардії України, які охороняли Чорнобильську АЕС, досі перебувають у російському полоні, повідомив на брифінгу у Чорнобилі міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, нацгвардійців утримують на території Росії та Білорусі, зараз тривають переговори щодо їх обміну.

– Багато співробітників Національної гвардії, які були на Чорнобильській атомній станції, у полоні. Їх вивезли. Це 169 нацгвардійців. Частина з них на території РФ, частина – в Білорусі. Але ми наразі ведемо переговори про те, щоб здійснити обмін, щоб наші хлопці обов’язково повернулися до України, – наголосив глава МВС.

Монастирський окремо зупинився на зборі доказів і фіксації скоєних окупантами злочинів на території ЧАЕС.

– Те, що вчинили тут російські окупанти, безперечно, кваліфікується як воєнний злочин. Докази збирають усі правоохоронні органи, надалі вони будуть передані в українські та міжнародні суди. Але загроза, яка тут не вимірюється доказами та судовими вироками, вона вимірюється надмірною радіацією. Трагедія, яка сталася 36 років тому, у жодному разі не має повторитись, – сказав міністр.