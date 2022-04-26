Російські війська 26 квітня завдали чергового ракетного удару по Гуляйполю на Запоріжжі.

Внаслідок обстрілів пошкоджено будинки мирних жителів, троє людей поранені.

Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації полковник Іван Арєф’єв.

– За фактом обстрілів слідчими за процесуального керівництва окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 38 Кримінального кодексу України Порушення законів та звичаїв війни, – наголосив він.

Сьогодні вранці РФ також атакувала Запоріжжя трьома ракетами типу Калібр. Загинув електрик місцевого підприємства та поранено пса.

Дві керовані ракети впали на території одного з запорізьких підприємств. Третя розірвалася в повітрі. Інфраструктурні об’єкти підприємства зазнали пошкоджень та руйнувань.

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Фото: ЗОВА