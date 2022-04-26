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Факти / Україна

Понад 22 тис. осіб та 184 літаки: Генштаб ЗСУ оновив втрати військ РФ в Україні

Юлія Соколова редакторка стрічки
РСЗВ

Країна-агресор Росія вже втратила понад 22 тис. військових у повномасштабній війні проти України.

Такі дані втрат ворога оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, українська армія знищила понад 900 ворожих танків та 184 літаки.

Загальні бойові втрати військ РФ у війні в Україні з 24 лютого по 26 квітня орієнтовно склали:

• близько 22 100 осіб особового складу (за добу ліквідовано ще близько 200 осіб);

• 918 танків (+34 за добу);

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• 2 308 бойових броньованих машин (+50 за добу);

• 416 артилерійських систем (+5 за добу);

• 149 РСЗВ – реактивних систем залпового вогню;

• 69 одиниць засобів ППО;

• 184 літаки (+3 за добу);

• 154 гелікоптери;

• 1 643 одиниці автомобільної техніки (+77 за добу);

• 8 кораблів /катерів;

• 76 цистерн з ПММ;

• 205 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+4 за добу);

• 31 одиниця спеціальної техніки (+3 за добу);

• 4 пускові установки ОТРК/ТРК.

Генеральний штаб ЗСУ уточнює дані втрат ворога.

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