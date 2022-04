Російські війська намагаються оточити добре укріплені позиції Збройних сил України на Донбасі.

Такі дані оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Зазначається, що в місто Кремінна (Луганська область) зайшли війська РФ. За даними розвідки, зараз точаться важкі бої на південь від Ізюма (Харківська область), і російські війська намагаються просунутися в напрямку міст Слов’янськ і Краматорськ з півночі та сходу.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 April 2022

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 26, 2022