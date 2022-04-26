Російські війська намагаються оточити добре укріплені позиції Збройних сил України на Донбасі.

Такі дані оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

– Російські війська, ймовірно, намагаються оточити добре укріплені українські позиції на сході України, – йдеться в повідомлені.

Зазначається, що в місто Кремінна (Луганська область) зайшли війська РФ. За даними розвідки, зараз точаться важкі бої на південь від Ізюма (Харківська область), і російські війська намагаються просунутися в напрямку міст Слов’янськ і Краматорськ з півночі та сходу.

– Українські сили готують оборону в Запоріжжі до можливого нападу Росії з півдня, – наголошується в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/agUoc4mRcj ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/vnxIPbDJOZ Related video — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 26, 2022

Як поінформували в Генеральному штабу ЗСУ, російські загарбники обстрілюють позиції ЗСУ уздовж усієї лінії зіткнення на Донецькому й Таврійському напрямках. Вони відкривають вогонь із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню.

Крім того, окупанти переміщають пункти управління ближче до лінії бойового зіткнення.

Війська РФ уже втратили близько 22,1 тис. осіб у повномасштабній війні проти України. Українська армія також знищила 918 ворожих танків, 416 артилерійських систем, 149 РСЗВ, 184 літаки, 154 гелікоптери та сотні одиниць іншої техніки.

Джерело: Міноборони Великої Британії

Фото: Генеральний штаб ЗСУ