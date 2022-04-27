І мови не йде: Пєсков відхрестився від обміну Медведчука на маріупольців

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що про переговори щодо обміну заарештованого в Україні за звинуваченням у держзраді кума Володимира Путіна Віктора Медведчука на мешканців і захисників обложеного Маріуполя не йдеться.

– Ні, про це не йдеться, – заявив Пєсков у відповідь на відповідне запитання росЗМІ у середу, 27 квітня.

Нагадаємо, СБУ затримала Віктора Медведчука, котрий є народним депутатом Верховної Ради від партії Опозиційна платформа – За життя, 12 квітня.

Медведчуку інкримінують державну зраду, сприяння терористичним організаціям та фінансування тероризму.

Після затримання Медведчук звернувся до президента України Володимира Зеленського, а також – до Володимира Путіна, з проханням обміняти його на захисників та жителів Маріуполя.

Віктор Медведчук сказав, що маріупольці перебувають у заблокованому місті, а також, що у них немає безпечного виходу через гуманітарні коридори.