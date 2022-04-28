Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні відбулося перше засідання Конгресу місцевої та регіональної влади під час повномасштабної війни. Він наголосив, що Київ очікує від місцевої влади пропозицій щодо відновлення країни.

Про це Зеленський сказав у середу, 27 квітня, під час щоденного брифінгу.

– Обговорили комплекс питань, зокрема – відновлення нашої країни. Вже обробляємо всі деталі для того, щоб проект повоєнного відновлення реалізувався швидко та максимально ефективно. Від місцевої влади ми очікуємо на конкретні запити та пропозиції, щоб ми могли предметно говорити з нашими партнерами, з Європейським союзом, міжнародними донорами, – розповів президент.

Він уточнив, що громади повинні надати всю інформацію про зруйноване житло, всі пошкоджені об’єкти.

– Обговорили, як і в якій послідовності будувати, як організовувати викуп готового житла. Наша мета – не просто відновити все, що було зруйноване окупантами, а й вирішити застарілі проблемні питання, які є з чергами на житло тощо. Щоб усі наші військовослужбовці, рятувальники та поліцейські – всі, хто працює на нашу державу, були забезпечені власним житлом, – резюмував Володимир Зеленський.