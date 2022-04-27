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Факти / Україна

На Криворізькому та Миколаївському напрямках можлива активізація боїв – Міноборони

Валентина Летяк редакторка стрічки
український воїн

Російські війська прагнуть вийти на адміністративні кордони Херсонської області, тому на Криворізькому і Миколаївському напрямках можлива активізація боїв.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник.

– Очікується активізація бойових дій на Криворізькому і Миколаївському напрямках в районах Осокорівка, Трудолюбівка, Нововоронцовка, а також Правдине і Таврійське відповідно. Тут метою окупанта є вихід на адміністративні кордони Херсонської області, – наголосив Мотузяник.

За його словами, ворог нарощує темпи наступальної операції практично на всіх напрямках.

– Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському і Донецькому напрямках. РФ готує додаткові підрозділи для участі в бойових діях. Не припиняються ракетні та авіаційні удари по військових і цивільних об’єктах по всій території України, – сказав він.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Depositphotos

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