На Закарпатті збиратимуть дані про людей та авто, які заїхали в область

На Закарпатті збирають дані про усіх людей та транспортні засоби, які сюди заїхали. На базі обласної військової адміністрації сьогодні запрацював ситуаційно-аналітичний центр.

Його основне завдання – швидкий пошук та виявлення осіб із групи ризику, а також диверсантів, причетних до розвідувально-підривної й кримінальної діяльності на території області.

– Ця унікальна та високотехнологічна цифрова платформа дає можливість отримувати інформацію про можливі загрози, аналізувати ризики та гарантувати оперативне реагування правоохоронних органів, військових формувань, екстрених служб та інших суб’єктів забезпечення оборони та безпеки на території нашого регіону, – повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Ситуаційно-аналітичний центр має найсучасніше обладнання. На всіх об’єктах критичної інфраструктури, у пунктах пропуску на кордоні, на вокзалах, основних транспортних артеріях, при в’їздах та виїздах на територію Закарпаття встановлюють сучасні відеокамери.

Вони збиратимуть дані про кожну людину та автомобіль, що прибули в цю область або ж проїжджають транзитом. Інформація надходить до Ситуаційно-аналітичного центру. Тут спеціальний модуль розпізнавання обличчя автоматично ідентифікує людину, а також аналізує транспортні засоби.

У центрі працюють аналітики правоохоронних органів, військових формувань та екстрених служб. Потужна система зберігання даних дозволить силовикам якісніше і детальніше проводити кримінальний аналіз та створювати необхідні картотеки. Завдяки цьому з’явиться можливість ефективніше здійснювати оперативні та контррозвідувальні заходи і посилити безпеку Закарпаття.

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