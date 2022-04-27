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Факти / Світ

Польща повідомила про свою повну незалежність від газу з РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Матеуш Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна змогла повністю вийти із будь-якої форми газової залежності від Російської Федерації.

Про це повідомляється на сторінці канцелярії прем’єра у соціальній мережі Twitter у середу, 27 квітня.

– З сьогоднішнього дня ми перестали бути у будь-якій залежності від Росії. Наші склади, як і раніше, заповнені, ми будемо наповнювати їх щодня на 100%. На сьогодні 78% – постачання з півночі, півдня, заходу, а також вітчизняне виробництво, – розповів голова польського уряду.

Нагадаємо, раніше Газпром припинив постачання газу до Польщі всупереч чинному контракту, тому що влада країни відмовилася платити в рублях, як того незаконно зажадав Кремль.

Тим часом президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Польща, як і Болгарія, яка зіткнулася з тією самою проблемою у зв’язку з діями РФ, отримала газ від сусідніх країн.

До цього Польща запропонувала обкласти енергоносії із Росії додатковими податками. Там зазначили, що це має стимулювати країни ЄС повністю відмовитись від нафти та газу з Росії.

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Після припинення постачання з РФ: Польща та Болгарія отримують газ від сусідів по ЄС

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Фото: Getty Images

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