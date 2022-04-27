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Факти / Україна

Повернувся в Україну з окупантами: ексвійськового, який зрадив Батьківщину в 2014 році, засудили на 14 років

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Повернувся в Україну з окупантами: ексвійськового, який зрадив Батьківщину в 2014 році, засудили на 14 років

У Новій Каховці Херсонської області взяли в полон колишнього військовослужбовця ЗСУ, який зрадив Батьківщину у 2014 році і тепер повернувся до України з армією окупантів.

Про це повідомила пресслужба Генпрокуратури.

– За публічним обвинуваченням Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері судом визнаний винним у державній зраді та дезертирстві колишній військовослужбовець ЗСУ, взятий у полон у складі збройних сил РФ (ст. 408, ст. 111 КК України). Судом призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 14 років, – йдеться у повідомленні в середу, 27 квітня.

Як уточняється, колишній український військовослужбовець у 2014 році зрадив присязі, відмовившись виконати наказ про передислокацію військової частини з Кримського півострова і вступив на службу до збройних сил держави-агресора.

Через вісім років, 25 лютого 2022 року, колишній захисник держави повернувся на неокуповану територію України у складі окупаційних військ, що увійшли до міста Нова Каховка Херсонської області.

Повідомляється також, що його та ще двох колишніх українських військових взяли в полон у складі артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, який зазнав поразки від українських десантників у Миколаївській області.

Щодо другого колишнього військового суду триває, сторони перейшли до дебатів, щодо третього – розгляд поки що не призначений.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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