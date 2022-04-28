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Факти / Україна

Росія починає платити за війну – Подоляк про вибухи на складах в РФ

Маліновська Ангеліна
Михайло Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Єдиних новин зазначив, що інтенсивність війни дуже велика і далі в Росії лише будуть зростати панічні настрої, збільшуватиметься кількість конфліктних ситуацій та вибухів на складах РФ.

– Безумовно, інтенсивність конфлікту з Росією буде стрімко зростати і це  відображатиметься на прикордонних районах Росії. Там будуть зростати панічні настрої, з’являться конфліктні ситуації, будуть вибухати склади і це буде лише поглиблюватися. І інтенсивніть демілітарізації, скажімо так, РФ особливо у прикордонних районах в наступні тижні буде лише зростати. І це буде викликати у росіян питання, що ми робимо в Україні, чому ми там два місяці вбиваємо людей так масово і яку ціну ми  готові за це заплатити. І оці склади, які будуть вибухати, ці паливні бази, це все буде наслідок, це будуть боргові виплати, які Росія починає платити за війну, – заявив Подоляк.

Нагадаємо, що останнім часом в областях Росії, а саме, у Белгородській, Вороніжській та Курській областях вибухають склади. У ночі 27 квітня поблизу села Стара Нелідівка Бєлгородської області в Росії загорівся склад із боєприпасами.

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