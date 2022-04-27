Російські збройні сили продовжують нарощувати темпи наступальної операції на території України.

Про це під час пресбрифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник.

– Противник проводить наступальну операцію у східній операційній зоні. Основною його метою залишається встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей, а також забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою територією Автономної республіки Крим. Ворог нарощує темпи проведення наступальної операції. Практично на всіх напрямках агресор здійснює інтенсивний вогневий вплив, – наголосив він.

Олександр Мотузяник додав, що найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках

– Окупант готує додаткові підрозділи для участі у бойових діях. Не припиняються ракетні і авіаційні удари по військових і цивільних об’єктах на території всієї України, – заявив речник Міноборони.

За його словами, оперативно-тактична авіація повітряно-космічних сил збройних сил РФ виконала 138 літако-вильотів, із них щонайменше 38 – для ураження об`єктів у Харківській і Донецькій областях.

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