Від початку повномасштабної війни проти України загальні бойові втрати Росії становлять вже близько 22 400 осіб особового складу.

За добу українські захисники знищили ще 300 російських окупантів. Такі цифри озвучили в Генштабі Збройних сил України.

Також Росія у війні проти України втратила вже 939 танків (+21 за добу) і 2 342 бойові броньовані машини (+34 за добу).

Інші бойові втрати РФ:

артилерійські системи – 421 (+5);

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 149;

засоби ППО – 71 (+2);

літаки – 185 (+1);

гелікоптери – 155 (+1);

автомобільна техніка – 1 666 (+23);

кораблі /катери – 8;

цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 207 (+2);

спеціальна техніка – 31;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

У Генштабі ЗСУ уточнили, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках.

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Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 63 добу. Ворожі війська продовжують наступ у Східній операційній зоні з метою захопити Донецьку та Луганську області та встановити сухопутний коридор в окупований Крим.

За даними Генштабу ЗСУ, найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.