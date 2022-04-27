Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 63 день війни
Вбили Вбили
217 дітей
Поранили Поранили
>393 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 665 дорослих
Факти / Україна

Ще 300 знищених окупантів за добу: Генштаб назвав оновлені втрати РФ

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Ще 300 знищених окупантів за добу: Генштаб назвав оновлені втрати РФ

Від початку повномасштабної війни проти України загальні бойові втрати Росії становлять вже близько 22 400 осіб особового складу.

За добу українські захисники знищили ще 300 російських окупантів. Такі цифри озвучили в Генштабі Збройних сил України.

Також Росія у війні проти України втратила вже 939 танків (+21 за добу) і 2 342 бойові броньовані машини (+34 за добу).

Інші бойові втрати РФ:

артилерійські системи – 421 (+5);
реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 149;
засоби ППО – 71 (+2);
літаки – 185 (+1);
гелікоптери – 155 (+1);
автомобільна техніка – 1 666 (+23);
кораблі /катери – 8;
цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 76;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 207 (+2);
спеціальна техніка – 31;
пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

У Генштабі ЗСУ уточнили, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках.

Related video

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 63 добу. Ворожі війська продовжують наступ у Східній операційній зоні з метою захопити Донецьку та Луганську області та встановити сухопутний коридор в окупований Крим.

За даними Генштабу ЗСУ, найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка