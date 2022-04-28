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Факти / Україна

Треба уточнити: Арестович повідомив про можливе знищення ще одного корабля РФ

Ілля Нежигай редактор стрічки
Треба уточнити: Арестович повідомив про можливе знищення ще одного корабля РФ

Загарбницькі війська РФ концентруються у своїх атаках на напрямках зони ООС Маріуполя.

Про це під час вечірнього брифінгу 27 квітня повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

– Наші війська проводять стратегічно-оборонну операцію. Головні напрямки зосередження зусиль російських загарбників – це зона ООС у напрямку на Слов’янськ, Краматорськ. Це – Маріуполь, де вони продовжують намагатися знищити наших захисників на Азовсталі, але це їм не вдається, – сказав він.

Він додав, що окупанти намагаються вийти на кордон Херсонської області, але цього ворогу не вдасться досягти.

– Завдяки гарному поєднанню розвідувальних засобів, авіації та артилерії ми завдаємо вправних та дуже вдалих ударів по місцях скупчення противника, його командних пунктах, складах боєприпасів, що дозволяє зривати темпи наступу, уповільнювати та зупиняти на деяких ділянках… На Гуляйпольському напрямку ворог значно вповільнив просування, на деяких ділянках не просувається, — розповів Олексій Арестович.

Він повідомив, що минулої ночі втрати ворога можуть включати вже дев’ять ворожих кораблів і катерів, але цю інформацію потрібно уточнити.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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