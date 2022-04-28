Загарбницькі війська РФ концентруються у своїх атаках на напрямках зони ООС Маріуполя.

Про це під час вечірнього брифінгу 27 квітня повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

– Наші війська проводять стратегічно-оборонну операцію. Головні напрямки зосередження зусиль російських загарбників – це зона ООС у напрямку на Слов’янськ, Краматорськ. Це – Маріуполь, де вони продовжують намагатися знищити наших захисників на Азовсталі, але це їм не вдається, – сказав він.

Він додав, що окупанти намагаються вийти на кордон Херсонської області, але цього ворогу не вдасться досягти.